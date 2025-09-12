Дроны более 20 раз атаковали посольство России в Швеции

Из шведской столицы регулярно поступают сообщения о том, что посольство нашей страны в Стокгольме подвергается атакам управляемых дронов, которые льют на здание краску. Также летальные аппараты неоднократно атаковали школу, работающую при нашей дипмиссии.
Посол Российской Федерации в Швеции Сергей Беляев сообщил KP.RU, что с мая 2024 года наши посольство и торгпредство, а также жилой комплекс, в котором проживают наши дипломаты, «более 20-и раз подвергались атакам дронов, сбрасывающих контейнеры с краской». Причем почти всегда для атак использовались емкости из стекла, осколки которого создавали угрозу безопасности как дипломатов, так и членов их семей, включая детей.
— На словах шведские власти заверяют нас в серьезном отношении к происходящему и приверженности положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения принимающим государством безопасности и неприкосновенности дипмиссий. Этим летом шведские власти даже удовлетворили наше требование об установлении над территориями посольства и торгового представительства бесполетной зоны. Однако на практике ситуация не меняется. Заказчики и исполнители атак не найдены, налеты продолжаются. — сказал посол, определивший продолжающиеся атаки как «четкий политический сигнал со стороны шведских властей».
