Дроны более 20 раз атаковали посольство России в Швеции

— На словах шведские власти заверяют нас в серьезном отношении к происходящему и приверженности положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения принимающим государством безопасности и неприкосновенности дипмиссий. Этим летом шведские власти даже удовлетворили наше требование об установлении над территориями посольства и торгового представительства бесполетной зоны. Однако на практике ситуация не меняется. Заказчики и исполнители атак не найдены, налеты продолжаются. — сказал посол, определивший продолжающиеся атаки как «четкий политический сигнал со стороны шведских властей».