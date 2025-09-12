Омичи смогут бесплатно увидеть огненное шоу на набережной

В субботу, 13 сентября, творческий центр «Гало» проведёт танцевальный марафон «Искры города». Омичи смогут бесплатно посмотреть огненное выступление. Об этом мастера огня объявили в своей группе ВКонтакте.
Мероприятие состоится на смотровой площадке на набережной реки Оми, за Аллеей Олимпийцев. Начало мастер-классов — в 19:30.
В программе — огненное шоу от театра огня и света «Гало», танго и мастер-классы от студии La Cumparsita, а также выступление DJ Nikni. Праздник приурочен к 10-летнему юбилею творческого центра «Гало».
Вход на мероприятие свободный.