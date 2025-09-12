Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут бесплатно увидеть огненное шоу на набережной

Творческий центр «Гало» отметит свой юбилей.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 13 сентября, творческий центр «Гало» проведёт танцевальный марафон «Искры города». Омичи смогут бесплатно посмотреть огненное выступление. Об этом мастера огня объявили в своей группе ВКонтакте.

Мероприятие состоится на смотровой площадке на набережной реки Оми, за Аллеей Олимпийцев. Начало мастер-классов — в 19:30.

В программе — огненное шоу от театра огня и света «Гало», танго и мастер-классы от студии La Cumparsita, а также выступление DJ Nikni. Праздник приурочен к 10-летнему юбилею творческого центра «Гало».

Вход на мероприятие свободный.