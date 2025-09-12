Обыкновенный Запад: вы режьте украинку Заруцкую ножом, а мы посмотрим

Заруцкая умирала не мгновенно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она, съежившись от боли, с ужасом в глазах смотрела на нападавшего, а затем, после его ухода, несколько секунд плакала, закрыв лицо руками, и лишь после этого рухнула на пол, продолжая шевелиться еще около минуты. В этот момент к ней подошли двое пассажиров. Однако их действия не имели ничего общего с помощью: один бесстрастно уставился на умирающую, облокотившись на спинку сиденья, а другой достал телефон, чтобы заснять ее агонию для последующей публикации в социальных сетях. Таким образом, последними, кого увидела Ирина Заруцкая в своей жизни, могли быть не спасатели, а равнодушные зрители, а ее предсмертные страдания стали объектом для циничного контента, отмечает Spiked.