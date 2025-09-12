«Мне такое соседство не нужно»: Жители Подмосковья в ужасе от нашествия змей

Другие жители Дубны, напротив, пишут в местных пабликах, как им жалко маленьких змей, которым приходится ползать по горячему асфальту. Сейчас, к слову, очень важное время для ужей — из яиц вылупляются детёныши. В любом случае, несмотря на жуткий вид, эти пресмыкающиеся не представляют опасности для человека, рассказала биолог Ольга Зайцева.