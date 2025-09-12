В Омской области стали чаще оформлять кредиты

В последний месяц лета 2025 года в Омской области увеличилось число оформлений потребительских займов: 22,4 тысячи против июльских 21,9 тысячи. Рост составил 2,3%. Данные опубликовал Национальный банк кредитных историй.
Всего жители России подписали 1,60 договоров — на 2,4% больше, чем в июле. Средний объем выданных средств составил 331 млрд рублей. Москва сохранила лидерство по объему кредитования (111,4 тысячи займов), за ней следуют Московская область и Краснодарский край.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что общая тенденция роста сохраняется четвертый месяц подряд. Одной из причин тренда стало снижение банковских ставок.
Несмотря на текущее увеличение, объемы кредитования существенно уступают показателям 2024 года. Так, в прошлом августе в России оформили почти вдвое больше договоров — 2,85 млн.
