В Омской области стали чаще оформлять кредиты

Всего жители России подписали 1,60 договоров — на 2,4% больше, чем в июле. Средний объем выданных средств составил 331 млрд рублей. Москва сохранила лидерство по объему кредитования (111,4 тысячи займов), за ней следуют Московская область и Краснодарский край.