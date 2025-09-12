Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Москвичи собрали для участников спецоперации, а также для жителей приграничных и новых регионов более 4,75 млн единиц товаров в рамках проекта «Москва помогает». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости», — напомнил градоначальник.
К самому большому волонтерскому корпусу уже присоединились более 17,5 тыс. человек. Стать его участником можно через официальный сайт проекта.
Через «Домики добра», открытые на площадках фестиваля «Лето в Москве», собрали свыше 16 тыс. подарков. Большая часть из них предназначалась детям. Москвичи приносили сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Участникам СВО собирали средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для животных в приютах жители столицы передавали корма, уходовые средства и другие зоотовары.
Собранную помощь регулярно отправляют в новые регионы и приграничные территории. Из Москвы гуманитарный груз высылали 189 раз.
Сейчас в Москве проходит акция «Соберем ребенка в школу». Принести школьную форму, канцелярские товары, а также одежду и обувь для детей можно до 30 сентября. Принимают их в штабах «Москва помогает» и в волонтерских центрах «Доброе место».
Ранее Собянин рассказал, что Москва занимает первое место по социальной поддержке населения.