Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Жители столицы собрали около 5 млн единиц товаров для бойцов СВО и жителей новых регионов.

Источник: Аргументы и факты

Москвичи собрали для участников спецоперации, а также для жителей приграничных и новых регионов более 4,75 млн единиц товаров в рамках проекта «Москва помогает». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости», — напомнил градоначальник.

К самому большому волонтерскому корпусу уже присоединились более 17,5 тыс. человек. Стать его участником можно через официальный сайт проекта.

Через «Домики добра», открытые на площадках фестиваля «Лето в Москве», собрали свыше 16 тыс. подарков. Большая часть из них предназначалась детям. Москвичи приносили сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Участникам СВО собирали средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для животных в приютах жители столицы передавали корма, уходовые средства и другие зоотовары.

Собранную помощь регулярно отправляют в новые регионы и приграничные территории. Из Москвы гуманитарный груз высылали 189 раз.

Сейчас в Москве проходит акция «Соберем ребенка в школу». Принести школьную форму, канцелярские товары, а также одежду и обувь для детей можно до 30 сентября. Принимают их в штабах «Москва помогает» и в волонтерских центрах «Доброе место».

Ранее Собянин рассказал, что Москва занимает первое место по социальной поддержке населения.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше