Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Сейчас в Москве проходит акция «Соберем ребенка в школу». Принести школьную форму, канцелярские товары, а также одежду и обувь для детей можно до 30 сентября. Принимают их в штабах «Москва помогает» и в волонтерских центрах «Доброе место».