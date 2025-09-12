Ричмонд
Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству

Лукашенко обратился к сотрудникам Следственного комитета, сказав о неотвратимости наказания.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к органам предварительного следствия, сказав о неотвратимости наказания, сообщила пресс-служба президента.

Так, в пятницу, 12 сентября, главой страны были направлены поздравления в адрес сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия Следственного комитета.

Лукашенко отметил, что на органы предварительного следствия возложена высокая ответственность, которая заключается в сохранении законности и порядка в государстве, мира и согласия в обществе. При этом глава страны сказал, от чего зависит доверие белорусов.

— От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом, — подчеркнул он.

Белорусский лидер поблагодарил сотрудников СК за исключительные профессионализм, объективность и верность присяге. И также выразил убежденность в том, что и далее при выполнении своих задач коллектив ведомства будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Беларуси и ее народу.

Резюмируя, Лукашенко сказал, что признателен всем ветеранам и сотрудникам органов следствия за примеры истинного патриотизма и существенный вклад в укрепление национальной безопасности страны.

Тем временем ГПК сказал, что будет с погранпунктами Беларуси после закрытия Польшей границы.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

