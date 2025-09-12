Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусов государству

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к органам предварительного следствия, сказав о неотвратимости наказания, сообщила пресс-служба президента.
Так, в пятницу, 12 сентября, главой страны были направлены поздравления в адрес сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия Следственного комитета.
Лукашенко отметил, что на органы предварительного следствия возложена высокая ответственность, которая заключается в сохранении законности и порядка в государстве, мира и согласия в обществе. При этом глава страны сказал, от чего зависит доверие белорусов.
— От оперативности и качества вашей работы зависит доверие граждан правоохранительным органам и государству в целом, — подчеркнул он.
Белорусский лидер поблагодарил сотрудников СК за исключительные профессионализм, объективность и верность присяге. И также выразил убежденность в том, что и далее при выполнении своих задач коллектив ведомства будет следовать принципам законности, справедливости и неотвратимости наказания, оставаясь образцом мужества, принципиальности и преданного служения Беларуси и ее народу.
Резюмируя, Лукашенко сказал, что признателен всем ветеранам и сотрудникам органов следствия за примеры истинного патриотизма и существенный вклад в укрепление национальной безопасности страны.
