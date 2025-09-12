Нижегородские ученые создали систему для диагностики эпилепсии

Систему автоматической диагностики эпилепсии по электроэнцефалографии (ЭЭГ) разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Разработанная модель определяет эпилепсию по ритмам головного мозга с точностью свыше 90%. Технология поможет врачам оценивать шанс развития эпилепсии у пациентов до появления судорог. Кроме того, метод может использоваться при снятии энцефалограммы у представителей профессий, связанных с особым риском и ответственностью: пилотов, водителей и сотрудников силовых структур.
«Опытный врач может “на глаз” определить по ритмам электроэнцефалографии (ЭЭГ) наличие у пациента патологии. Но строгих параметров определения эпилепсии нет. Мы попытались решить эту проблему и на основе открытых баз данных обучили модель отличать “эпилептический” мозг от здорового. Разработка демонстрирует потенциал автоматизированного анализа ЭЭГ для более быстрой и точной диагностики эпилепсии, что в итоге улучшит и результаты лечения пациентов», — отметил старший научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке» Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ Антон Мальков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.