Нижегородские ученые создали систему для диагностики эпилепсии

«Опытный врач может “на глаз” определить по ритмам электроэнцефалографии (ЭЭГ) наличие у пациента патологии. Но строгих параметров определения эпилепсии нет. Мы попытались решить эту проблему и на основе открытых баз данных обучили модель отличать “эпилептический” мозг от здорового. Разработка демонстрирует потенциал автоматизированного анализа ЭЭГ для более быстрой и точной диагностики эпилепсии, что в итоге улучшит и результаты лечения пациентов», — отметил старший научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке» Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ Антон Мальков.