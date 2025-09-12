Ричмонд
В Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолётов

В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Открыты и воздушные трассы в Калининград и из него. Об этом сообщил в 9:53 представитель Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отмечается в сообщении.

Над Ленинградской областью и Петербургом ночью и утром отражали атаки беспилотников. По данным губернатора области Александра Дрозденко, к 6 часам утра над регионом уничтожено более 30 БПЛА. Аэропорт Пулково был закрыт около семи часов. К 8 часам утра в Пулково было задержано 28 рейсов, отменено 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание.

Угроза БПЛА действует и в Петербурге, возможны перебои в работе мобильного интернета, предупредили в РСЧС. Читатели «Фонтанки» сообщают о сбоях.

