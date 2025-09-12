Ричмонд
В Ялте частично пропало электричество

Утром 12 сентября в Ялте, а также поселках Ливадия и Ореанда произошло частичное отключение электричества.

Источник: Reuters

Об этом проинформировали в ГУП РК «Крымэнерго».

Информация об отсутствии электроэнергии появилась в Telegram-канале предприятия в 9:35. Восстановить электроснабжение планируют за три часа. Бригада энергетиков приступила к работам.