В Ялте частично пропало электричество

Об этом проинформировали в ГУП РК «Крымэнерго».
Информация об отсутствии электроэнергии появилась в Telegram-канале предприятия в 9:35. Восстановить электроснабжение планируют за три часа. Бригада энергетиков приступила к работам.
Утром 12 сентября в Ялте, а также поселках Ливадия и Ореанда произошло частичное отключение электричества.
Об этом проинформировали в ГУП РК «Крымэнерго».
Информация об отсутствии электроэнергии появилась в Telegram-канале предприятия в 9:35. Восстановить электроснабжение планируют за три часа. Бригада энергетиков приступила к работам.