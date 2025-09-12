В школе Краснодара открыли первый транспортно-дорожный класс

В рамках внеурочной программы «Дорожно-транспортное проектирование и моделирование» ученики 10-х классов будут знакомиться с основами профессии. Учебная программа разработана Кубанским государственным технологическим университетом совместно со школой. Старшеклассники познакомятся с различными профессиями в области дорожного строительства и транспорта, посетят профильные предприятия и выставки, а также центр мониторинга дорожного движения и транспорта.