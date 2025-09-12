В школе Краснодара открыли первый транспортно-дорожный класс

Первый транспортно-дорожный класс начал работать в школе № 98 Краснодара в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
В рамках внеурочной программы «Дорожно-транспортное проектирование и моделирование» ученики 10-х классов будут знакомиться с основами профессии. Учебная программа разработана Кубанским государственным технологическим университетом совместно со школой. Старшеклассники познакомятся с различными профессиями в области дорожного строительства и транспорта, посетят профильные предприятия и выставки, а также центр мониторинга дорожного движения и транспорта.
«Транспортная отрасль играет ключевую роль в инфраструктуре такого крупного города, как Краснодар. В рамках краевой программы “25/35” запланировано развитие дорожной сети на ближайшее десятилетие. Пока вы будете учиться, программа продолжит действовать, обеспечивая вас работой и масштабными перспективами», — подчеркнул заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.