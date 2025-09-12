Ученые поделились соображениями о внешности древних марсиан

По словам администратора НАСА Шона Даффи, космическое агентство США теперь считает, что эти следы могли быть оставлены древними формами жизни, жившими миллиарды лет назад. Теперь ученые выяснили, как могли выглядеть эти инопланетные организмы, пишет Daily Mail. Любая жизнь, возникшая на Марсе, должна была бы бороться с жесткой радиацией, слабой гравитацией и температурами, которые могут колебаться между 20 (70°F) днем и −153°C (-225°F) ночью. Однако ученые, стоящие за этим новаторским исследованием, утверждают, что эволюция некоторых форм жизни все еще возможна. Если бы на Марсе была жизнь, она почти наверняка состояла бы из очень простых микроорганизмов, таких как бактерии.