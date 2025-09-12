Санкционный список пополнился тремя физическими и 27 юридическими лицами. Нужно отметить, что страны Европы продолжают вести санкционную политику против России. Они продолжают вводить ограничения, но они наносят больший урон именно экономике стран Запада. А вот Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, и экономика даже продолжает развиваться. Президент России Владимир Путин отмечал, что никакой шантаж извне не поможет сменить курс РФ. Страна продолжит укреплять свой суверенитет и сможет довести СВО до логического конца.