Британия увеличила перечень антироссийских санкций на 30 позиций, как указано в документе, размещенном на официальном сайте Министерства финансов королевства. Об этом пишет издание Reuters.
«В консолидированный список добавлено 30 записей», — говорится в статье, основываясь на сведения документа с сайта Министерства финансов.
Санкционный список пополнился тремя физическими и 27 юридическими лицами. Нужно отметить, что страны Европы продолжают вести санкционную политику против России. Они продолжают вводить ограничения, но они наносят больший урон именно экономике стран Запада. А вот Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, и экономика даже продолжает развиваться. Президент России Владимир Путин отмечал, что никакой шантаж извне не поможет сменить курс РФ. Страна продолжит укреплять свой суверенитет и сможет довести СВО до логического конца.