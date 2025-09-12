В Омской области сократилось число «бесхозных» объектов имущества

Эксперты отмечают: если правообладатель не будет установлен, объект может быть признан бесхозяйным. После этого начинается годичный срок, в течение которого собственник или третьи лица могут восстановить свои права на имущество. Ранее мы писали, что сотрудник омского завода отсудил 700 тысяч рублей за травму руки.