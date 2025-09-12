В Омской области сократилось число «бесхозных» объектов имущества

В Омской области успешно реализуется программа по выявлению и устранению правовых неопределенностей в отношении объектов недвижимости, не имеющих установленных правообладателей. Благодаря совместным усилиям региональных органов власти, омского Росреестра и местного самоуправления, количество таких объектов значительно сократилось. Информацию сегодня озвучили в министерстве имущества Омской области.
В ведомстве отметили, что работа проводится в рамках федеральной госпрограммы «Национальная система пространственных данных», инициированной Президентом России. В регионе процесс актуализации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) находится под личным контролем Губернатора Омской области Виталия Хоценко.
На сегодняшний день проанализированы данные о 282,5 тысячах ранее учтенных объектов недвижимости, владельцы которых не были указаны в ЕГРН. В результате масштабной работы общее количество таких объектов сократилось на 188 тысяч единиц.
Основные результаты:
47,5 тыс. объектов: права зарегистрированы по обращениям самих правообладателей, включая земельные участки;
7,8 тыс. объектов: муниципалитеты внесли сведения о выявленных правообладателях;
80,6 тыс. объектов: сняты с кадастрового учета после уточнения данных и выявления дублей;
390 объектов: поставлены на учет как бесхозяйное имущество.
Лидерами по выявлению правообладателей стали Любинский, Горьковский, Калачинский, Тюкалинский, Называевский, Русско-Полянский и Тарский районы.
Цель программы — установить актуальных собственников объектов недвижимости, права на которые были зарегистрированы до введения современной системы учета. Это необходимо для защиты имущественных прав граждан, упрощения сделок с недвижимостью и предотвращения правовых споров. Владельцы могут самостоятельно обратиться в Росреестр через МФЦ, предоставив паспорт и правоустанавливающие документы. При этом госпошлина за регистрацию ранее возникших прав не взимается.
Эксперты отмечают: если правообладатель не будет установлен, объект может быть признан бесхозяйным. После этого начинается годичный срок, в течение которого собственник или третьи лица могут восстановить свои права на имущество. Ранее мы писали, что сотрудник омского завода отсудил 700 тысяч рублей за травму руки.