Мэр Иркутска проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Руслан Болотов пришел на избирательный участок в школе № 14.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов 12 сентября 2025 года принял участие на выборах губернатора Иркутской области. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала главы города.

— Сегодня по всей стране начались дни голосования. Для нашего региона — это важнейшее событие: мы выбираем губернатора Иркутской области. Вместе предстоит определить, какое будущее ждёт нас в ближайшие пять лет, — сказал Руслан Болотов.

Мэр Иркутска отдал свой голос на избирательном участке в школе № 14. Также он подчеркнул, что горожане показывают хорошую явку на выборах. Это говорит о том, что они неравнодушны к судьбе родного края.

Напомним, голосование продлится три дня — с 12 по 14 сентября. В Приангарье работают 1 866 избирательных участков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что председатель Заксобрания проголосовал на выборах губернатора Иркутской области.