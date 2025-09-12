Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с таинственными посланиями 12 сентября

Напомним, что 8 сентября, в 12:30 по московскому времени, радиостанция также выходила в эфир. Тогда в сообщении упоминалось слово «дымоскальп» в сочетании с кодом «НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 4834 5860». Значение этого слова остается неизвестным, что только усиливает загадочность радиостанции. До этого сообщения появились сразу после выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.