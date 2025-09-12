Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с таинственными посланиями 12 сентября

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 утром 12 сентября дважды вышла в эфир с загадочными сообщениями. Об этом сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
В 9:03 по Москве радиостанция передала код «НЖТИ 85109 АЛЬМА 2754 8434». Спустя две минуты последовало новое сообщение: «НЖТИ 69937 АУТОСЫЧ 8578 4530». Расшифровать эти коды и связать их с текущими событиями пока не удалось.
Напомним, что 8 сентября, в 12:30 по московскому времени, радиостанция также выходила в эфир. Тогда в сообщении упоминалось слово «дымоскальп» в сочетании с кодом «НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 4834 5860». Значение этого слова остается неизвестным, что только усиливает загадочность радиостанции. До этого сообщения появились сразу после выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.