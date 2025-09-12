Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Станет заметно прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Vaib.uz (Узбекистан. 12 сентября). Узгидромет обнародовал прогноз погоды на предстоящие выходные, и жителей Узбекистана ждёт настоящее дыхание осени — температура будет постепенно снижаться как днём, так и ночью.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 100% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: Vaib.Uz

Пятница и суббота: последние жаркие дни

Сегодня и завтра по всей стране сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Температура воздуха днём будет держаться на уровне 30−35°, а на юге страны в пятницу местами поднимется до 37−39°. Лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области местами возможны кратковременные дожди и грозы, там уже ощутится похолодание: днём воздух прогреется лишь до 20−25°.

Воскресенье: старт осенней прохлады

С воскресенья прохлада накроет уже всю республику. Днём температура не будет превышать 25−30°, а на юге — 33−35°. Ночью станет ощутимо прохладнее — столбики термометров опустятся до 10−15°. Местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные поземки.

Погода в Ташкенте

В столице эти выходные пройдут под знаком переменной облачности, осадков не ожидается. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с, возможны порывы до 10−12 м/с.

Дневная температура сегодня — 33−35°, завтра — 31−33°, в воскресенье — уже заметно прохладнее, 27−29°. Ночью будет держаться в пределах 16−19°.

Что дальше?

В начале следующей недели в Узбекистан продолжит поступать холодный воздух. Температура воздуха ночью снизится до 10−15°, днём — до 20−25°. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Осень, кажется, окончательно вступает в свои права. Самое время доставать лёгкие куртки и кофты!