Станет заметно прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Пятница и суббота: последние жаркие дни
Сегодня и завтра по всей стране сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Температура воздуха днём будет держаться на уровне 30−35°, а на юге страны в пятницу местами поднимется до 37−39°. Лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области местами возможны кратковременные дожди и грозы, там уже ощутится похолодание: днём воздух прогреется лишь до 20−25°.
Воскресенье: старт осенней прохлады
С воскресенья прохлада накроет уже всю республику. Днём температура не будет превышать 25−30°, а на юге — 33−35°. Ночью станет ощутимо прохладнее — столбики термометров опустятся до 10−15°. Местами ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах возможны пыльные поземки.
Погода в Ташкенте
В столице эти выходные пройдут под знаком переменной облачности, осадков не ожидается. Ветер преимущественно восточный, 3−8 м/с, возможны порывы до 10−12 м/с.
Дневная температура сегодня — 33−35°, завтра — 31−33°, в воскресенье — уже заметно прохладнее, 27−29°. Ночью будет держаться в пределах 16−19°.
Что дальше?
В начале следующей недели в Узбекистан продолжит поступать холодный воздух. Температура воздуха ночью снизится до 10−15°, днём — до 20−25°. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Осень, кажется, окончательно вступает в свои права. Самое время доставать лёгкие куртки и кофты!