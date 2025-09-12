Станет заметно прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на выходных

Сегодня и завтра по всей стране сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Температура воздуха днём будет держаться на уровне 30−35°, а на юге страны в пятницу местами поднимется до 37−39°. Лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области местами возможны кратковременные дожди и грозы, там уже ощутится похолодание: днём воздух прогреется лишь до 20−25°.