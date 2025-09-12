Ричмонд
Исполнительница хита «Матушка-Земля» внесена в «Миротворец»* под чужой фамилией

Певица Татьяна Макеева (в девичестве — Куртукова) внесена в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец»* за участие в прошлогоднем «Голубом огоньке». Как выяснил «Постньюс», дело в том, что среди гостей шоу были ветераны СВО.

Источник: Life.ru

Исполнительницу хита «Матушка Земля» обвиняют в «пропаганде войны», поддержке Армии России, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «соучастии в преступлениях против украинских граждан». К слову, проверить факты администраторы ресурса даже не потрудились, написав в карточке артистки неправильную фамилию — «Макарова».

Ранее Life.ru сообщал, что Татьяна Куртукова с обретением популярности после того, как её хит полюбился публике, подняла гонорар за свои концерты с 2,2 до 5 миллионов рублей. А ещё у артистки появился райдер.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.