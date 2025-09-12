В Серове Свердловской области открылись две модельные библиотеки

«Наша сеть библиотек — одна из крупнейших в России. Это не только хранилище знаний, но и культурных ценностей. Это центры общественной жизни, площадки для образовательных, краеведческих и патриотических проектов. Цифровые архивы, библиотечные лектории и арт-лаборатории делают их привлекательными для всех поколений читателей. Как Урал, соединяющий Европу и Азию, наши библиотеки стали связующим звеном между традициями и инновациями», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.