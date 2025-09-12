В Серове Свердловской области открылись две модельные библиотеки

Две библиотеки в городе Серове Свердловской области открыли после модернизации, которая проходила по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Концепция городской библиотеки № 1 связана с космической тематикой — она стала культурно-интеллектуальной площадкой с зонами «КвазарBOOK», «Галактика досуга» и «Вселенная разума», оснащенными интерактивным глобусом, планетарием, телескопом и тактильными панелями. Библиотека ориентирована на популяризацию науки, профориентацию в аэрокосмической сфере и объединение молодежных клубов.
Городская библиотека-игротека «МИКС» сделала упор на современное оборудование — VR-шлемы, интерактивный глобус, программно-аппаратные комплексы. В учреждении созданы комфортные зоны для детей, подростков и взрослых, включая инклюзивные пространства для людей с ОВЗ. Сотрудники прошли обучение, чтобы помогать посетителям пользоваться новыми технологиями. Библиотека предлагает многофункциональные локации для чтения, игр, творчества и общения.
«Наша сеть библиотек — одна из крупнейших в России. Это не только хранилище знаний, но и культурных ценностей. Это центры общественной жизни, площадки для образовательных, краеведческих и патриотических проектов. Цифровые архивы, библиотечные лектории и арт-лаборатории делают их привлекательными для всех поколений читателей. Как Урал, соединяющий Европу и Азию, наши библиотеки стали связующим звеном между традициями и инновациями», — отметил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.