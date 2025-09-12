Пулково возобновило вылет самолетов после плана «Ковер»

Спустя несколько часов в международном аэропорту Пулково сняли временные ограничена на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Их вводили для обеспечения безопасности граждан в связи с ночной атакой дронов ВСУ.