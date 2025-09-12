На Северном шоссе в Красноярске введут трехнедельные ограничения движения

С 15 сентября по 6 октября на участке Северного шоссе в районе дома № 35/1 будут действовать временные ограничения движения.
Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением капитального ремонта путепровода на пересечении с улицей Авиаторов.
В течение 22 дней, с 8:00 15 сентября до 22:00 6 октября, будет закрыто для проезда не более двух полос движения. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда через ближайшие транспортные артерии.
Это уже третье масштабное ограничение движения в городе за последний месяц. В настоящее время продолжаются работы на улице Кирова, а с середины августа действуют ограничения на улице Вейнбаума, где идет строительство нового участка красноярского метрополитена.
В департаменте городского хозяйства предупредили о возможном увеличении транспортной нагрузки на соседних улицах и рекомендовали красноярцам по возможности пользоваться общественным транспортом. Для минимизации неудобств подрядчик будет работать в усиленном режиме, включая ночные смены.
Окончание ремонтных работ запланировано на первую неделю октября. До этого времени автомобилистам следует соблюдать осторожность на участке работ и внимательно следить за изменениями в организации дорожного движения.