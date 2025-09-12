Ричмонд
«Уральские авиалинии» возвращаются в Краснодар с новыми рейсами

Запуск рейсов «Уральских авиалиний» в Краснодар — это новая возможность для удобных перелетов на юг. Авиакомпания уже формирует расписание полетов из Краснодара и в город, дата начала пока уточняется.

Источник: Новая Кубань

Краснодарский аэропорт открылся 11 сентября после долгого перерыва. Первый регулярный рейс из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября, потом полеты будут ежедневно с 9:00 до 19:00, не более пяти взлетов и посадок в час.

Кроме «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», с 19 сентября стартует лоукостер «Победа», а также «S7 Airlines» и «Azur Air» планируют присоединиться к перевозкам.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что возобновление работы аэропорта открывает новые возможности для туристов и бизнесменов, делая Краснодар еще доступнее.