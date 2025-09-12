Лучшего друга Бориса Клюева из «Ворониных» экстренно госпитализировали в Москве

Точную причину экстренного вызова скорой медицинской помощи в окружении артиста не уточнили.
Сам артист известен своими ролями в различных российских сериалах и фильма. Он является звездой «Ворониных», где сыграл Виктора Семёновича — близкого друга Николая Петровича (Бориса Клюева). В фильмографии Сухинина около 80 ролей. Он также известен по сериалам «Горемыки», «Гражданский брак», «Законы улиц» и другие.
Ранее Life.ru рассказал, что актёр, режиссёр Денис Евстигнеев был госпитализирован в Москве. У артиста было подозрение на острый инфаркт миокарда. Врачи диагностировали Евстигнееву гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.