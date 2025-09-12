Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск

В петербургском аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов на выпуск. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

В петербургском аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов на выпуск. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

— Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск — по согласованию с соответствующими органами, — добавили в публикации.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 221 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подверглись Смоленская, Ленинградская, Брянская, Новгородская области и другие регионы России.

Авиакомпания «Аэрофлот» в аэропорту Пулково корректировала расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных судах.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленной и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.

11 сентября серия взрывов также прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше