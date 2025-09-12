В петербургском аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов на выпуск. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
— Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск — по согласованию с соответствующими органами, — добавили в публикации.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 221 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам подверглись Смоленская, Ленинградская, Брянская, Новгородская области и другие регионы России.
Авиакомпания «Аэрофлот» в аэропорту Пулково корректировала расписание путем переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных судах.
До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко передал, что обломки дронов упали в Тосно на улицах Промышленной и Чехова. Места падения оцепили, возгораний и пострадавших нет.
11 сентября серия взрывов также прозвучала над Смоленском. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.