Педагоги в Татарстане смогут претендовать на компенсацию аренды за жилье

Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере, соответствующем арендной плате за жилое помещение, но не более 20 тыс. рублей в месяц», — сказал глава Минобрнауки.
По его словам, выплаты смогут получать воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования. Педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки.
«При этом педагог и его супруг или супруга не должны иметь жилье в муниципальном районе республики, на территории которого находится образовательная организация», — подчеркнул Хадиуллин.
Сейчас разрабатываются нормативные документы, чтобы организовать выплаты. Прием заявок начнется в этом году.