Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Педагоги в Татарстане смогут претендовать на компенсацию аренды за жилье

В Татарстане ввели новую меру поддержки педагогических работников — компенсацию арендной платы за жилье. Ей смогут воспользоваться 350 педагогов без ограничений по возрасту и стажу работы, но прошедшие конкурсный отбор.

Об этом «Татар-информу» сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Предусмотрены ежемесячные выплаты в размере, соответствующем арендной плате за жилое помещение, но не более 20 тыс. рублей в месяц», — сказал глава Минобрнауки.

По его словам, выплаты смогут получать воспитатели детских садов и школ с дошкольным отделением, школьные учителя и преподаватели учреждений среднего профессионального образования. Педагог на основном месте работы должен иметь нагрузку не менее одной ставки.

«При этом педагог и его супруг или супруга не должны иметь жилье в муниципальном районе республики, на территории которого находится образовательная организация», — подчеркнул Хадиуллин.

Сейчас разрабатываются нормативные документы, чтобы организовать выплаты. Прием заявок начнется в этом году.