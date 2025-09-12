Молдову ждут неприятности: Надвигается сильная магнитная буря

Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5 балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13−14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет. Сегодня, 11 сентября, в результате вращения Солнца, корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли и достигнут её орбиты примерно через 3 суток, как раз в указанные выше даты, сообщает официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Наступивший сентябрь показывает на данный момент необычно высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца зарегистрировано уже 3 магнитных бури планетарного масштаба, 2-го, 6-го и 10-го сентября. Для сравнения за весь предыдущий месяц, август 2025 года, произошла только одна геомагнитная буря, наблюдавшаяся с 8 на 9 число. Связано ли это с возможностью возврата Солнца к пиковым уровням активности, пока не понятно. Само Солнце на данный момент посылает противоречивые сигналы. В частности, уровень вспышечной активности за последние дни снизился в несколько раз, что, впрочем, может быть локальным перерывом, не имеющим отношения к глобальным тенденциям.
Завтра будет сформирован и опубликован первый геомагнитный прогноз на выходные, в котором, в том числе, будут указаны уточненные баллы и время ожидающихся магнитных бурь, а также будут выложены результаты моделирования скорости и плотности солнечного ветра.