Молдову ждут неприятности: Надвигается сильная магнитная буря

Наступивший сентябрь показывает на данный момент необычно высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца зарегистрировано уже 3 магнитных бури планетарного масштаба, 2-го, 6-го и 10-го сентября. Для сравнения за весь предыдущий месяц, август 2025 года, произошла только одна геомагнитная буря, наблюдавшаяся с 8 на 9 число. Связано ли это с возможностью возврата Солнца к пиковым уровням активности, пока не понятно. Само Солнце на данный момент посылает противоречивые сигналы. В частности, уровень вспышечной активности за последние дни снизился в несколько раз, что, впрочем, может быть локальным перерывом, не имеющим отношения к глобальным тенденциям.