В Нижнем Новгороде выбрали лучшего водителя электробуса

Лучшего водителя электробуса определили в Нижнем Новгороде по итогам конкурса профессионального мастерства, который прошел в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Конкурс проходил в течение двух дней. Сначала участники соревновались в мастерстве вождения электробуса. Они должны были подъехать к остановочному пункту, выполнить «змейку» и заехать в узкий бокс. Конкурсанты выполнили по два заезда — на скорость и на комфорт для пассажира.
В модуле «Комфортное вождение» в салоне был установлен импровизированный макет пассажира, который нельзя было уронить, иначе заезд не засчитывается. В рамках второго конкурсного дня участники проверили свои знания правил дорожного движения. Победу в конкурсе и звание лучшего водителя завоевал Сергей Иванов из электробусного парка № 1.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.