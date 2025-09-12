В Нижнем Новгороде выбрали лучшего водителя электробуса

Конкурс проходил в течение двух дней. Сначала участники соревновались в мастерстве вождения электробуса. Они должны были подъехать к остановочному пункту, выполнить «змейку» и заехать в узкий бокс. Конкурсанты выполнили по два заезда — на скорость и на комфорт для пассажира.