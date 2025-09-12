Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадские ученые выяснили, что рак печени вызывает молекула из кишечника

Исследователи обнаружили молекулу, вырабатываемую бактериями в кишечнике, которая заставляет печень производить много жира.

Ученые из Университета Макмастера из Канады провели новое исследование, которое показало, что раку печени может способствовать молекула из кишечника D-лактат, пишет Daily Mail.

«Мы знаем уже почти столетие, что мышцы и печень обмениваются лактатом и глюкозой. То, что мы обнаружили, является новой ветвью этого цикла, где кишечные бактерии также являются частью процесса», — заявил ведущий автор исследования, профессор Джонатан Шетцер.

По его словам, D-лактат заставляет печень вырабатывать слишком много сахара и жира.

Команда обнаружила, что люди с ожирением имеют более высокий уровень этих молекул, большая часть которых поступает из кишечных микробов. Исследователи разработали «ловушку кишечного субстрата», которая должна связываться с D-лактатом в кишечнике и предотвращать его всасывание.

«Они обнаружили, что мыши, которых кормили этой биоразлагаемой ловушкой, имели более низкий уровень глюкозы в крови, лучшую резистентность к инсулину и уменьшенное воспаление печени и фиброз — развитие волокнистой соединительной ткани в ответ на повреждение — по сравнению с мышами, которых не кормили ловушкой», — говорится в материале.

Уточняется, что одной из наиболее распространенных форм заболевания печени является стеатозная болезнь — накопление жира, которое, в свою очередь, приводит к воспалению и риску развития рака.

Ранее ученые выяснили, что бактерии в кишечнике и во рту влияют на сон человека.