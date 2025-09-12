Ричмонд
Лукашенко посетит парк в Минске накануне Дня города

Лукашенко посмотрит один из красивейших парков Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогуляется по одному из парков Минска. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщили, что 12 сентября белорусский президент откроет обновленный историко-культурный комплекс «Лошицкий» в столичном парке.

— Лукашенко идет в парк. Сегодня посмотрит одну из красивейших локаций. И поздравит минчан, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

В столичном парке белорусский лидер побывает накануне Дня города Минска, который будет праздноваться 13 сентября.

«Комсомолка» уже рассказала, куда сходить на День города в Минске: программа и расписание мероприятий на 13 сентября 2025 года.

А вот где нужно смотреть салют в Минске 13 сентября на День города 2025.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

