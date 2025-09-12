Лукашенко посетит парк в Минске накануне Дня города

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогуляется по одному из парков Минска. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщили, что 12 сентября белорусский президент откроет обновленный историко-культурный комплекс «Лошицкий» в столичном парке.
— Лукашенко идет в парк. Сегодня посмотрит одну из красивейших локаций. И поздравит минчан, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
В столичном парке белорусский лидер побывает накануне Дня города Минска, который будет праздноваться 13 сентября.
