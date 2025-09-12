В Перми за последний месяц снесли десятки незаконных торговых объектов

Контрольный департамент мэрии Перми продолжает выявлять незаконно установленные НТО и проводить работу по их ликвидации. Так, за август в городе снесли 42 таких объекта.
Среди демонтированных объектов — павильоны, киоски, лотки для уличной торговли и летние кафе. Так, в Ленинском районе в последний месяц снесли три лотка, два летних кафе и вендинговый аппарат, в Кировском районе — 4 НТО. Но лидером стал Индустриальный район, здесь демонтировано 11 незаконных точек торговли.
Напомним, при обнаружении незаконных НТО, в том числе по обращениям жителей, с собственниками проводится работа. В случае, если они не принимают мер, составляется протокол об административном правонарушении за торговлю в неустановленном месте. А не убранные владельцами объекты подлежат принудительному демонтажу.