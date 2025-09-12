В российском регионе появится новый праздник

День многодетной семьи органично впишется в существующую систему культурных традиций Башкирии, заявил Толкачев.
В Башкирии 21 декабря учредили День многодетной семьи. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшем заседании парламента, сообщил председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. По его словам, новый праздник призван содействовать укреплению семейных ценностей в обществе.
«По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта “Семья года”, других семейных конкурсов. И в целом декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага. Новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций нашего края», — заявил Толкачев. Его слова передает «Российская газета».
Ранее в РФ учредили новый профессиональный праздник — День артиста, который будут отмечать 17 января. В правительстве сообщили, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра Константин Станиславский. Инициатива создания праздника принадлежит председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову.