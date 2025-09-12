В ноябре новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя

Новосибирцы будут работать с 5 по 7 ноября. 3, 4, 8 и 9 ноября будут выходными днями.
Жителей Новосибирской области ожидает трёхдневная рабочая неделя в начале ноября. По решению правительства, в связи с празднованием Дня народного единства будут установлены дополнительные выходные дни.
Для работников с пятидневной рабочей неделей график будет следующим:
3 и 4 ноября — выходные дни5−7 ноября — рабочие дни (всего три дня)8 и 9 ноября — стандартные выходные.
Такое распределение выходных связано с тем, что День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. Для удобства граждан выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.
Важно отметить, что из-за переноса выходного предшествующая неделя будет шестидневной.