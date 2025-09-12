ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Данные представлены на официальном сайте.
В ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к Владимиру Путину. И положительный ответ дали сразу 80,8% опрошенных. Так же поставили вопрос относительно премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О доверии к политику заявили 60,6% респондентов.
В ходе того же исследования у россиян выяснили, одобряют ли они деятельность действующего президента. Положительно ответили сразу 77,8% опрошенных. В случае с премьер-министром и правительством результаты оказались немного ниже — их делам доверяют 51,4% и 51% соответственно.
Опрос проводился посредством телефонного опроса. Были задействованы номера 1600 абонентов со всех регионов России.
Немногим ранее Аналитический центр ВЦИОМ выяснил отношение россиян к различным профессиям. Так, большинство уверены, что всегда будет актуальна работа врачом.