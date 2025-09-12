ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 80% россиян

В ходе того же исследования у россиян выяснили, одобряют ли они деятельность действующего президента. Положительно ответили сразу 77,8% опрошенных. В случае с премьер-министром и правительством результаты оказались немного ниже — их делам доверяют 51,4% и 51% соответственно.