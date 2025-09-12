В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой

Уточняется, что пользователи жалуются на сбои в мобильном приложении, веб-версии и при загрузке медиафайлов. При этом наибольшее количество проблем в работе мессенджера зафиксировано в Санкт-Петербурге, ЯНАО, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.