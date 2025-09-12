В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой

Пользователи мессенджера Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, о чем свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Уточняется, что пользователи жалуются на сбои в мобильном приложении, веб-версии и при загрузке медиафайлов. При этом наибольшее количество проблем в работе мессенджера зафиксировано в Санкт-Петербурге, ЯНАО, Хабаровском крае, а также Воронежской и Саратовской областях.
Отметим, что всего за сутки Downdetector зафиксировал 1224 жалобы на работу мессенджера.
Напомним, ранее стало известно, что Telegram начал блокировать каналы, распространявшие личные данные, после поступивших от пользователей жалоб на шантаж.