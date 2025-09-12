Самолет из Санкт-Петербурга в Уфу задержали из-за ночной атаки беспилотников

Сегодня, 12 сентября, задержался вылет самолета из Санкт-Петербурга в Уфу. Согласно информации на сайте международного аэропорта столицы Башкирии, первоначально прилет должен был состояться в 12:35, однако прибытие воздушного судна было отложено до 15:10.
Напомним, в питерском аэропорту Пулково вчера ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за масштабной атаки беспилотников.
Причиной сбоев стала ночная атака беспилотных летательных аппаратов. Силы ПВО уничтожили более 30 дронов над территорией Ленинградской области.
В 11:42 Пулково возобновил обслуживание рейсов на выпуск, но по согласованию с соответствующими органами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.