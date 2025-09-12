В Пермском крае открылись избирательные участки

Голосование продлится до 20:00 14 сентября. Право голосовать в Прикамье имеют почти 2 миллиона граждан. Прием заявлений от тех, кто желает голосовать дистанционно, уже окончен. Но у жителей, которые не подали своевременно заявление на ДЭГ и при этом не могут посетить избирательный участок, сохраняется возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию до 14:00 14 сентября.