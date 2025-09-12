В Пермском крае открылись избирательные участки

Сегодня, 12 сентября, в 8 часов утра в регионе стартовали трехдневные выборы. Жители Прикамья выбирают губернатора Пермского края, одновременно проходят основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
Голосование продлится до 20:00 14 сентября. Право голосовать в Прикамье имеют почти 2 миллиона граждан. Прием заявлений от тех, кто желает голосовать дистанционно, уже окончен. Но у жителей, которые не подали своевременно заявление на ДЭГ и при этом не могут посетить избирательный участок, сохраняется возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию до 14:00 14 сентября.
Центр общественного наблюдения за выборами находится в молодежном центре «Кристалл». Здесь любой желающий может увидеть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках. Видеонаблюдение ведется на всех 1743 участках для голосования. Горячая линия в Центре общественного наблюдения работает круглосуточно, телефон 8 (800) 200−76−94.