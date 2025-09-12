Иркутск и Абакан свяжет прямое авиасообщение с 5 октября

Из Иркутска в Абакан напрямую можно будет улететь с 5 октября 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, будут доступны субсидированные билеты. Время в пути составит 1 час 55 минут, а из столицы Хакасии лететь придется на 20 минут меньше.