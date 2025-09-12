Ричмонд
Иркутск и Абакан свяжет прямое авиасообщение с 5 октября

Время в пути из областного центра в столицу Хакасии составит 1 час 55 минут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в Абакан напрямую можно будет улететь с 5 октября 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, будут доступны субсидированные билеты. Время в пути составит 1 час 55 минут, а из столицы Хакасии лететь придется на 20 минут меньше.

0 Рейсы будут отправляться по средам и воскресеньям на современных лайнерах, известных своим комфортом.

Авиаперелеты станут более доступными для местных жителей и гостей республики. Билет в путешествие обойдет примерно в пять тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что авиасообщение свяжет Иркутск и Филиппины с конца октября. Первый вылет запланирован на 25 октября. Время в пути составит примерно 8 часов с учетом технической остановки в аэропорту Гуйлинь.