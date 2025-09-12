Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому торжественно открыли в Находке

С инициативой установки выступил Союз ветеранов государственной безопасности Приморского края при поддержке регионального Управления ФСБ России и администрации Находки. На церемонии открытия памятника присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который Феликса оценил вклад Дзержинского не только в создание органов госбезопасности России, но и в развитие страны.