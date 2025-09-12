Памятник революционеру Феликсу Дзержинскому торжественно открыли в Находке

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому торжественно открыли в Находке, в сквере 100-летия образования Пограничных войск России. На открытии бюста присутствовал представитель семьи чекиста Владимир Михайлович Дзержинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
С инициативой установки выступил Союз ветеранов государственной безопасности Приморского края при поддержке регионального Управления ФСБ России и администрации Находки. На церемонии открытия памятника присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко, который Феликса оценил вклад Дзержинского не только в создание органов госбезопасности России, но и в развитие страны.
По словам главы региона, памятник станет местом поклонения, принятия присяги и просто украшением города. Мэр Находки Тимур Магинский отметил, что установка памятника станет важным символом в воспитании и укреплении патриотизма горожан.
Напомним, памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому торжественно открыли во Владивостоке 1 сентября.