На Дону острый дефицит питьевой воды

В Ростовской области значительно ухудшилась ситуация с питьевой водой из-за критического обмеления рек, продолжающегося с 2007 года. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии Наталью Ковтун.

За последние 18 лет объем недополученного стока в регионе превысил 105 куб. км. Особенно острой ситуация стала в 2025 году на фоне отсутствия весеннего половодья. Власти видят взаимосвязь между маловодьем рек и подтоплениями подземными водами, которые затрагивают 1873 домовладения и более 3000 земельных участков в Батайске, Шахтах, Зверево и других муниципалитетах.

Решение проблемы осложняется пробелами в федеральном законодательстве — отсутствием регламентов по мониторингу подтоплений и неопределенностью в вопросах водоотведения. Депутаты готовят обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложениями по нормативному регулированию ситуации.