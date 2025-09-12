На Дону острый дефицит питьевой воды

За последние 18 лет объем недополученного стока в регионе превысил 105 куб. км. Особенно острой ситуация стала в 2025 году на фоне отсутствия весеннего половодья. Власти видят взаимосвязь между маловодьем рек и подтоплениями подземными водами, которые затрагивают 1873 домовладения и более 3000 земельных участков в Батайске, Шахтах, Зверево и других муниципалитетах.