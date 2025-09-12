Лукашенко в Минске побывал на церемонии бракосочетания и поздравил молодоженов

Изначально здесь располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, который входил в состав Лошицкой усадьбы. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. С начала XIX века здания винокуренного цеха перестраивались и дополнялись и в 1890—1895 годах приобрели тот архитектурный облик, который сохранился до настоящего времени. После Октябрьской революции функционал здания изменился — здесь разместились школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. В 1946 году было восстановлено винное производство, которое работало до 1980 года. Здания вплоть до начала реконструкции находились в стадии консервации. Они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.