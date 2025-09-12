Лукашенко в Минске побывал на церемонии бракосочетания и поздравил молодоженов

Сначала Александр Лукашенко осмотрел здание многофункционального комплекса. На входе главу государства встретил исторический персонаж «Хранитель национальных традиций», который зачитал текст грамоты: «Грамата, якая пацвярджае добрые намеры да пераемнасцi i захавання культурнай спадчыны стольнага града Мiнска. Штодня ў гэтым будынку будуць адбывацца значныя падзеi ў жыццi жыхароў сталiцы i захоўвацца i множыцца традыцыi святкавання беларускага вяселля».
Хранитель положил грамоту на подставку, после чего глава государства скрепил грамоту сургучной печатью.
Александр Лукашенко посетил зал торжественных мероприятий. Здесь как раз проходила церемония бракосочетания.
После того, как молодоженов объявили мужем и женой, глава государства их поздравил, подарил букет цветов и вручил ключи от арендного жилья.
Молодоженов зовут Дмитрий и Полина. Президент пожелал, чтобы их брак был крепким и долгим, но главное — здоровья им самим и будущим детям.
Обновленный после реконструкции комплекс — это уникальный для столицы объект. Он включает в себя многофункциональное здание, здание гостиницы с залом торжеств и здание кафе. Концепция интерьеров комплекса основана на национальных материальных и духовных ценностях, транслирует его историческое функциональное назначение.
Внутри комплекса расположена площадь для проведения культурных, спортивных, ярмарочных мероприятий. Также выделено специальное место для торжественной регистрации браков на открытом воздухе. Благоустройство территории дополнено устройством пирса на водной глади для повышения привлекательности зоны отдыха.
Изначально здесь располагался комплекс зданий винокуренного и спиртового завода, который входил в состав Лошицкой усадьбы. Первое упоминание о нем относится к середине XVIII века. С начала XIX века здания винокуренного цеха перестраивались и дополнялись и в 1890—1895 годах приобрели тот архитектурный облик, который сохранился до настоящего времени. После Октябрьской революции функционал здания изменился — здесь разместились школа плодоводства и огородничества, административные и жилые помещения. В 1946 году было восстановлено винное производство, которое работало до 1980 года. Здания вплоть до начала реконструкции находились в стадии консервации. Они включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.