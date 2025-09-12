Таганрог поздравляют с Днем города

Поздравление опубликовала глава города Светлана Камбулова.
Глава приморского города напомнила об уникальной истории Таганрога и отметила его активное развитие: сейчас существуют мощный промышленный комплекс, образовательные центры, прекрасные архитектурные памятники, уютные скверы и парки, множество интересных музеев. Но самое главное богатство — люди, которые искренне любят свою малую родину.
— Поздравляю вас, дорогие таганрожцы, с этим замечательным праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и семейного тепла. Пусть наш общий дом всегда будет местом вдохновения, творчества и гармонии. С Днем рождения, любимый Таганрог, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Также поздравление поступило от председателя городской думы Таганрога Романа Корякина.
— Таганрогу 327 лет. Город удивительной истории, великих людей, ярких пейзажей, уютных улочек. Город Петра I — первая военно-морская база и порт, город Чехова — провинциальный, уютный, самобытный. Город первого мэра Сергея Ивановича Шило — свободный, открытый, динамично развивающийся. Это город, у которого есть свое лицо, свой характер, своя душа, — подчеркнул Роман Корякин.