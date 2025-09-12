Камера в Нижегородской области начала фиксировать водителей с телефоном в руках

Она также фиксирует непристёгнутые ремни безопасности и превышение скорости.
Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона. В ЦРТС напомнили, что согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения, пользоваться телефоном за рулём можно только при наличии технических средств, позволяющих вести разговор без помощи рук — например, через громкую связь или гарнитуру. Нарушением считается любое нахождение телефона в руках водителя, независимо от того, находится ли он у уха или перед глазами. Штраф за использование телефона за рулём составляет 1 500 рублей.
«Нарушением считается именно наличие телефона в руках во время движения. Не имеет значения, где находится смартфон — у уха или перед глазами: если камера фиксирует его в руках водителя, будет формироваться основание для привлечения к административной ответственности», — пояснил и.о. директора ГКУ НО ЦРТС Александр Бачурин.
Он добавил, что установка новой камеры направлена на повышение безопасности на дорогах и снижение числа аварий, связанных с невнимательностью водителей.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в Нижнем Новгороде планируется установить еще четыре комплекса фотовидеофиксации для контроля за соблюдением правил движения по выделенным полосам.