Камера в Нижегородской области начала фиксировать водителей с телефоном в руках

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона. В ЦРТС напомнили, что согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения, пользоваться телефоном за рулём можно только при наличии технических средств, позволяющих вести разговор без помощи рук — например, через громкую связь или гарнитуру. Нарушением считается любое нахождение телефона в руках водителя, независимо от того, находится ли он у уха или перед глазами. Штраф за использование телефона за рулём составляет 1 500 рублей.