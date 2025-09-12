Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке из-за ремонта путей на пять дней ограничат движение на нескольких улицах

Водителей призывают учитывать ограничения и выбирать пути объезда.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке с 15 по 20 сентября в связи с ремонтными работами на железнодорожных путях ожидаются временные сложности в движении автотранспорта на нескольких улицах, сообщили ИА PrimaMedia в МЦУ города.

В их числе улица Военное Шоссе — Народный проспект, улица Калинина и улица Фадеева.

Такде отмечается, что планируется демонтаж несанкционированных железнодорожных переездов на улицах: Воропаева, 41а, Военное Шоссе, 20а, Фадеева, 21а.

Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать возможные затруднения при планировании маршрутов. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать пути объезда.

Напомним, в сентябре и октябре во Владивостоке будут перекрывать для движения и парковки 11 участков дорог на Борисенко и Сахалинской. Временные ограничения связаны с работами по реконструкции тепловой сети.