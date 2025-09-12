Ричмонд
В Ростове после капремонта открыли Дворец спорта

В Ростове 11 сентября после капитального ремонта открылся Дворец спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Источник: Городской репортер

Реконструкция легендарной арены проводилась в течение трех лет по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Вместимость обновленного комплекса увеличилась почти в два раза — до 4 тысяч зрителей. Было полностью заменено все инженерное и спортивное оборудование, включая установку хоккейной коробки с системой быстрого монтажа, а также отреставрированы исторические барельефы на фасаде. Торжественное открытие состоялось матчем Суперлиги по гандболу между женскими командами «Ростов-Дон» и «Кубань», который завершился победой хозяек со счетом 42:22.

Как отметил врио губернатора Юрий Слюсарь, теперь арена готова для проведения крупных турниров и культурных мероприятий регионального уровня.