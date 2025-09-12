Новороссийск отмечает День города

Праздничные мероприятия начнутся на Форумной площади. Здесь пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города и вручение почетных званий «Почетный гражданин Новороссийска».
Торжественная программа продолжится в городских парках и общественных пространствах всех районов города. Кульминацией дня станет вечернее мероприятие в городском театре, где состоится вручение медалей «Патриот Новороссийска» выдающимся горожанам.
Особая часть праздничной программы посвящена 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 16 сентября в 10:00 торжественный выстрел с крейсера-музея «Михаил Кутузов» даст старт памятным мероприятиям.
В этот день на площади Героев пройдут концерт-реквием и церемония возложения цветов к мемориальной стене. Патриотические мероприятия развернутся сразу в трех локациях города, а в парке имени Фрунзе состоится литературно-музыкальный спектакль, посвященный героическим событиям прошлого, пояснили в пресс-службе городской администрации.