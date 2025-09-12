Новороссийск отмечает День города

В этот день на площади Героев пройдут концерт-реквием и церемония возложения цветов к мемориальной стене. Патриотические мероприятия развернутся сразу в трех локациях города, а в парке имени Фрунзе состоится литературно-музыкальный спектакль, посвященный героическим событиям прошлого, пояснили в пресс-службе городской администрации.