Новороссийск отмечает День города

12 сентября Новороссийску исполняется 187 лет. Праздничная программа включает множество культурных, спортивных и памятных мероприятий, которые развернутся на разных площадках города.

Источник: РИА "Новости"

Праздничные мероприятия начнутся на Форумной площади. Здесь пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города и вручение почетных званий «Почетный гражданин Новороссийска».

Торжественная программа продолжится в городских парках и общественных пространствах всех районов города. Кульминацией дня станет вечернее мероприятие в городском театре, где состоится вручение медалей «Патриот Новороссийска» выдающимся горожанам.

Особая часть праздничной программы посвящена 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 16 сентября в 10:00 торжественный выстрел с крейсера-музея «Михаил Кутузов» даст старт памятным мероприятиям.

В этот день на площади Героев пройдут концерт-реквием и церемония возложения цветов к мемориальной стене. Патриотические мероприятия развернутся сразу в трех локациях города, а в парке имени Фрунзе состоится литературно-музыкальный спектакль, посвященный героическим событиям прошлого, пояснили в пресс-службе городской администрации.