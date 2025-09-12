Жители Иркутской области более 98 тысяч раз обратились за экстренной помощью за один месяц. Большинство звонков поступало в скорую медицинскую помощь, затем уже обращались в полицию и пожарную охрану. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.