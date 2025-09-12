Жители Иркутской области более 98 тысяч раз обратились за экстренной помощью за один месяц. Большинство звонков поступало в скорую медицинскую помощь, затем уже обращались в полицию и пожарную охрану. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Помимо звонков в Систему-112 поступило 625 сообщений, из них 15 передано для реагирования в экстренные оперативные службы, — уточнили в правительстве региона.
По итогам августа, наибольшее число обращений было зарегистрировано в Иркутске — 31 255. В пересчете на тысячу человек, лидирующую позицию занял Ольхонский район с показателем 62,4 обращения, что связано с сезоном. В Мамско-Чуйском районе показатель составил 50,3, в Тулуне — 49,5, а в Иркутском районе — 46,7.