В Ташкенте появится новый вуз — технический университет ToshTech

Новый вуз будет обладать академической, финансовой и организационно-управленческой самостоятельностью, что позволит гибко формировать образовательные программы и привлекать современные технологии в учебный процесс.
Когда начнёт работу университет?
Уже с 2025/2026 учебного года в ToshTech откроется годичный подготовительный курс, который будет финансироваться из государственного бюджета. А с 2026/2027 года стартует полноценное обучение по направлениям бакалавриата.
С 2027/2028 учебного года в вузе поэтапно начнут появляться магистратура и послевузовские образовательные программы. Учебный процесс будет вестись на государственном и иностранных языках, как на основе государственных грантов, так и на платной основе.
Грантовые места для студентов
Важно отметить, что до 2029/2030 учебного года все студенты, поступившие в ToshTech, будут обучаться полностью за счёт государственного гранта.