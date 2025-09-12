Ричмонд
В Ташкенте появится новый вуз — технический университет ToshTech

Vaib.uz (Узбекистан. 12 сентября). В столице Узбекистана создадут новый государственный технический университет ToshTech, соответствующее постановление подписал глава государства.

Новый вуз будет обладать академической, финансовой и организационно-управленческой самостоятельностью, что позволит гибко формировать образовательные программы и привлекать современные технологии в учебный процесс.

Когда начнёт работу университет?

Уже с 2025/2026 учебного года в ToshTech откроется годичный подготовительный курс, который будет финансироваться из государственного бюджета. А с 2026/2027 года стартует полноценное обучение по направлениям бакалавриата.

С 2027/2028 учебного года в вузе поэтапно начнут появляться магистратура и послевузовские образовательные программы. Учебный процесс будет вестись на государственном и иностранных языках, как на основе государственных грантов, так и на платной основе.

Грантовые места для студентов

Важно отметить, что до 2029/2030 учебного года все студенты, поступившие в ToshTech, будут обучаться полностью за счёт государственного гранта.