В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет

На совещании было отмечено, что в республике последняя всеобщая перепись проводилась в 1989 году. В последние годы в этом направлении предпринят ряд шагов. В частности, принят закон «О переписи населения», согласно которому население подлежит переписи не реже одного раза каждые 10 лет, а сельское хозяйство — каждые 5 лет.
В 2021 году была проведена пробная перепись населения, в 2022 году — сельского хозяйства. Однако организация полномасштабной переписи требует времени на изучение международного опыта и разработку необходимых мер, поэтому ее проведение было отложено.
На презентации рассмотрены предложения о проведении единой переписи населения и сельского хозяйства, подготовленное с учетом международной практики при участии Всемирного банка, ЮНФПА и ФАО.
Согласно плану, в Узбекистане перепись пройдет с 15 января по 28 февраля 2026 года. Первые 17 дней сбор данных будет вестись онлайн через интернет, а в течение последующего месяца — методом подомового (поквартирного) обхода с участием представителей махаллинской семерки.
Новый формат позволит существенно сократить расходы — будет сэкономлено 1,3 триллиона сумов. Процесс станет более простым и прозрачным, а количество вопросов уменьшено с первоначально запланированных 328 до 71.
В результате переписи создадут единую база данных о составе 38-миллионного населения республики, миграции, семейном положении, видах занятости и источниках доходов в соответствии с рекомендациями Конференции европейских статистиков 2020 года.
Кроме этого, будут уточнены данные об использовании сельскохозяйственных земель, поголовье скота и птицы.
Это позволит оценить эффективность ежегодно выделяемых в отрасль 25,6 трлн сумов, включая 2,2 трлн бюджетных средств, объем предоставляемых услуг и обеспечить продовольственную безопасность", — отмечено на презентации.
Для качественного проведения переписи представители махаллинской семерки пройдут обучение по специальной программе. А для повышения осведомленности населения в стране организуют масштабную информационную кампанию — в СМИ и соцсетях будут транслироваться специальные передачи и видеоролики.
В целом перепись позволит определить реальные показатели в демографической и аграрной сферах, что имеет большое значение для адресной и эффективной реализации государственных программ.
Глава государства одобрил представленные предложения и поручил ответственным лицам обеспечить системное и качественное проведение переписи населения и сельского хозяйства.