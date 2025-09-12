В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства — когда это будет

На совещании было отмечено, что в республике последняя всеобщая перепись проводилась в 1989 году. В последние годы в этом направлении предпринят ряд шагов. В частности, принят закон «О переписи населения», согласно которому население подлежит переписи не реже одного раза каждые 10 лет, а сельское хозяйство — каждые 5 лет.