В Перми открылся центр экологической культуры

«Каждый метр, каждая зона нового визит-центра вовлекают и развивают посетителя, ведь экспозиция дает уникальную возможность в одном месте собрать все многообразие Прикамья. Нам было важно максимально погрузить посетителей в информационную среду через эмоциональное воздействие, а также сохранить культурный код Пермской земли. Создавая этот проект, мы вложили в него все свое творчество, чтобы интерактивные решения были уникальными», — отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.