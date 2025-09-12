В Перми открылся центр экологической культуры

Центр экологической культуры начал работать на территории Парка культуры и отдыха «Балатово» в Перми в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Данный центр создан для демонстрации природного и исторического наследия Пермского края и его природных комплексов. Выставочная площадь учреждения составляет 260 кв. м. Помещение делится на девять экспозиционных зон, знакомиться с которыми посетителям помогут современные мультимедийные средства — фиджитал-экспонаты, vr-приложения и другие мультимедийные элементы.
Центральным элементом экспозиции стал мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга». Он отображает уникальное строение организма животного и его особенности. В интерактивной локации «Южная тайга» представлен модуль «Следы животных» с аудио-поддержкой, где посетители могут услышать голос соответствующего обитателя фауны. Кроме того, на прилегающей территории обустроены экотропы.
«Каждый метр, каждая зона нового визит-центра вовлекают и развивают посетителя, ведь экспозиция дает уникальную возможность в одном месте собрать все многообразие Прикамья. Нам было важно максимально погрузить посетителей в информационную среду через эмоциональное воздействие, а также сохранить культурный код Пермской земли. Создавая этот проект, мы вложили в него все свое творчество, чтобы интерактивные решения были уникальными», — отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.