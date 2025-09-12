В Перми отменили самолёт из Санкт-Петербурга из-за закрытия аэропорта

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, проблемы возникли утром 12 сентября с рейсами из Санкт-Петербурга и обратно. В частности, самолёт 5N 583 должен был прибыть из аэропорта Пулково в Пермь в 6:55 часов утра по пермскому времени. Расчётное время было перенесено на три часа, однако, позже в статусе рейса установили «Отменён». Аналогичная ситуация возникла и с рейсом 5N 584, который должен был проследовать в обратном направлении — из Перми в Санкт-Петербург. В расписании время вылета было установлено на 7:35, а позже смещено на 12:00. Тем не менее, сейчас он также отменён.